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13:36 (мск), источник: Реальное время

Слуцкий рассказал о кадровых проблемах «Рубина» перед матчем с «Химками»

Рулевой «Рубина» Слуцкий рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем РПЛ с «Химками».

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок».

«Да, они (“Химки”) не проигрывают девять матчей. За этот промежуток времени — лучший результат в РПЛ. Команда очень организованная. Есть суперлидеры и в атакующей группе, и в линии обороны. Поэтому нас ждет очень тяжелый, напряженный и важный поединок», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 23, 19.03.2021, 19:00

Рубин-Химки-

Тренер казанцев отметил, что у команды есть кадровые проблемы, не все футболисты готовы к матчу на сто процентов. При этом он заявил, что надеется на готовность Джордже Деспотовича и Михаила Костюкова к игре с «Химками».

«Есть у нас кадровые проблемы, как и на всех предыдущих матчах. Не все готовы на сто процентов. В любом случае готовимся к этой игре. Пятидневный цикл достаточно специфичный. Как всегда, есть внутренние сложности, но это не должно помешать в глобальной подготовке. Готовы ли Деспотович и Костюков? Надеюсь, что да. Что оба смогут принять участие», — сказал Слуцкий.

Матч 23-го тура РПЛ между «Рубином» и «Химками» состоится в Казани 19 марта, начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на резервной арене казанского клуба на стадионе «Центральный».

После 22 сыгранных туров «Рубин» набрал 37 очков и делит четвертое место в РПЛ с московским «Локомотивом», «Сочи» и «Ростовом». «Химки» не проигрывают последние 9 матчей и занимают десятую строчку в турнирной таблице.

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