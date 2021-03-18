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18:56 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Понсе не сыграет против «Урала» из-за травмы

ТАСС, 18 марта. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе получил повреждение и не сыграет в домашнем матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

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Матч «Спартак» — «Урал» пройдет в четверг в Москве. Игра начнется в 19:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Понсе получил мышечную травму на тренировке и вернется после перерыва на игры сборных», — говорится в сообщении.

Понсе 23 года, он выступает за «Спартак» с июля 2019 года, перейдя из итальянской «Ромы». В текущем сезоне нападающий провел 23 матча, забив 10 голов и отдав три голевые передачи.

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