Футболист «Спартака» Понсе не сыграет против «Урала» из-за травмы

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет в четверг в Москве. Игра начнется в 19:00 мск.

«Понсе получил мышечную травму на тренировке и вернется после перерыва на игры сборных», — говорится в сообщении.

Понсе 23 года, он выступает за «Спартак» с июля 2019 года, перейдя из итальянской «Ромы». В текущем сезоне нападающий провел 23 матча, забив 10 голов и отдав три голевые передачи.