Кузяев принял извинения Ахметова за фол в матче ЦСКА — «Зенит»

В 23-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги Ахметов был удален с поля за фол против Кузяева. Оба футболиста вызваны в сборную России на предстоящие матчи.
«Мы пообщались, он сказал, что не хотел нанести мне вред, но так получилось. Это игровой момент, он извинился, уже все хорошо», — сказал Кузяев.
Подготовка к отборочному циклу чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Сочи на базе «Юг-спорт». В сборах принимают участие девять футболистов, остальные приедут до 20 марта. Тренировки будут проходить до 22 марта, после чего команда отправится на Мальту.