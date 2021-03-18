Кузяев принял извинения Ахметова за фол в матче ЦСКА — «Зенит»

В 23-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги Ахметов был удален с поля за фол против Кузяева. Оба футболиста вызваны в сборную России на предстоящие матчи.

«Мы пообщались, он сказал, что не хотел нанести мне вред, но так получилось. Это игровой момент, он извинился, уже все хорошо», — сказал Кузяев.