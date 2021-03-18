«Локомотив» победил «Уфу» и поднялся на третью строчку в таблице Российской премьер-лиги

Единственный гол на 80-й минуте забил Гжегож Крыховяк. Матч начался с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрии Шикунове, который скончался в возрасте 81 года в понедельник.

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«Локомотив» продлил победную серию до четырех матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 встречах, опережая столичный ЦСКА по дополнительным показателям. «Уфа» не может победить в чемпионате России на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьих), располагаясь с 14 очками после 23 игр на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.