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21:14 (мск), источник: Lenta.Ru

«Краснодар» упустил преимущество в два мяча и проиграл «Динамо»

«Краснодар» на своем поле проиграл «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Тонни де Вильена и Юрий Газинский. У москвичей отличились Даниил Фомин и Константин Тюкавин, оформивший дубль. С 18-й минуте «горожане» играли в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Кайо.

«Краснодар» набрал 34 очка и находится на девятом месте в чемпионате. «Динамо» имеет на пять очков больше и занимает пятую позицию.

«Краснодар» в следующем туре 3 апреля на своем поле примет «Ахмат». «Динамо» в тот же день дома сыграет с «Уфой».

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Краснодар
2:3
Первый тайм: 1:0
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