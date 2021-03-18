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21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» победил со счетом 5:1 в РПЛ

«Спартак» на своем поле обыграл «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. В составе победителей дублем отметился Джордан Ларссон, Александр Соболев, забивший два мяча с пенальти, и Квинси Промес. У гостей гол с 11-метровой отметки забил Эрик Бикфалви.

Победа стала для «Спартака» третьей подряд, позволила команде набрать 44 очка и закрепиться на втором месте в чемпионате. В активе «Урала» 26 очков, клуб занимает 12-ю позицию.

«Спартак» в следующем туре 4 апреля на выезде сыграет с «Ростовом». «Урал» в тот же день дома примет «Арсенал».

Спартак
5:1
Первый тайм: 3:0
Урал
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