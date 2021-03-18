«Спартак» разгромил «Урал» и закрепился на втором месте в РПЛ

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Московский «Спартак» прервал серию неудачных матчей против «Урала», разгромив команду из Екатеринбурга в матче 23-го тура Российской премьер-лиги и укрепившись на второй строчке турнирной таблицы.

«Спартак» — «Урал» — 5:1.

Московский «Спартак» после победы «Зенита» над ЦСКА (3:2) в главном матче 23-го тура накануне не мог приблизиться к сине-бело-голубым в чемпионской гонке, зато имел отличную возможность закрепиться на второй позиции, оторвавшись от армейцев уже на четыре балла.

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Второе место в нынешнем сезоне имеет важное значение, поскольку представительство России в Лиге чемпионов со следующего сезона сократится, и теперь напрямую в групповую стадию турнира попадает только чемпион, в то время как серебряный призер получит шанс пробиться в турнир через квалификацию, пусть и очень сложную.

С одной стороны, соперником красно-белых был далеко не самый сильный «Урал». С другой, этот соперник для спартаковцев является одним из самых неудобных: лишь одна победа в шести предыдущих поединках. Собственно, и в первом круге в Екатеринбурге была зафиксирована ничья (2:2).

Но если груз ошибок прошлых игр и давил на подопечных вернувшегося в техническую зону после дисквалификации Доменико Тедеско, то они превратили его только в дополнительный мотивационный фактор.

Хозяева «Открытие Арены» вышли на поле максимально заряженными и, как и во всех последних матчах, на первых минутах просто задушили оппонентов прессингом.

Голевой момент возник уже на первой минуте, когда скакавший в руки Илье Коновалову мяч подпрыгнул на кочке, ударившись стражу ворот «шмелей» в колено. Снаряд попал прямо к находившемуся в трех метрах перед воротам Айртону, и бразилец пробил, но прыгнувший вратарь сумел отбить ногой.

Этим, правда, Коновалов лишь отстрочил проблемы «Урала». Гости явно не справлялись с напопром соперников, особенно на их правом фланге атаки, где Роман Зобнин, переместившись из уже привычной центральной зоны, вместо травмированного Виктора Мозеса постоянно нагнетал давление.

На 12-й минуте полузащитник сборной России сделал пас Джордану Ларссону, а лучший бомбардир «Спартака» подтвердил свой статус, решившись на удар из-за штрафной через трафик и застав Коновалова врасплох.

Но на одном голе хозяева не успокоились, и в средине первой половины Зобнин нашел в штрафной Квинси Промеса, а тот раскрутил ложными замахами Игоря Калинина и нанес шикарный обводящий удар в дальний угол, удвоив перевес своей команды.

Этот гол стал для голландца вторым после возвращения в «Спартак», ну, а Зобнин оформил две голевые передачи за 26 минут игры — столько же, сколько в РПЛ за два с половиной последних сезона!

Единственной ложкой дегтя для красно-белых в первой половине стала травма бедра, полученная Алексом Кралом. Хотя это больше должно расстроить тренерский штаб сборной Чехии в преддверии паузы на старт отбора к чемпионату мира — 2022.

Крала заменил Хендрикс, а «Спартак» сумел до перерыва устроить сопернику разгром. Айртон снова упал в штрафной, но на этот раз, в отличие от всех предыдущих матчей, падение бразильца в штрафной действительно случилось после фола Дениса Кулакова. Александр Соболев подошел к точке и хладнокровно уложил в угол свой уже четвертый мяч в весенней части сезона.

Вторую половину ведомый своим румынским лидером Эриком Бикфалви «Урал» начал так, словно матч еще можно спасти. Подопечные Юрия Матвеева обложили штрафную Александра Максименко стандартами, и в итоге после углового заработали пенальти.

Мяч при подаче дважды попал то ли в плечо, то ли в руку Александру Маслову, и после долгих консультаций с видеоассистентами Владимир Москалев побежал смотреть телевизор и указал на точку. Бикфалви шансов спасти Максименко не оставил.

Впрочем, поверить в шансы на камбэк «Уралу» спартаковцы не дали. Промес сразу после розыгрыша с центра поля на дриблинге продрался к чужой штрафной и был остановлен Алексеем Герасимовым ценой фола и желтой карточки.

А также гола, потому что Ларссон пробил со штрафного просто великолепно, уложив мяч над стенкой аккурат в ближнюю девятку!

Дальше было много борьбы и нервов, а еще травма Зобнина, который тоже держался за внутреннюю поверхность бедра и уступил место на поле другому российскому сборнику Илье Кутепову, а также шикарные удар Бикфалви «ножницами» после навеса Рафала Аугустыняка и сейв среагировавшего Максименко.

Ну, а уже в конце добавленного времени свежий, недавно появившийся на поле Зелимхан Бакаев вырезал передачу на ход в левый полуфланг Квинси Промесу, который унесся от Стефана Страннберга и упал, не сумев ударить. Москалев сразу нарушения не увидел, но помог ВАР, и пенальти все же был назначен.

Случилась небольшая перепалка между желавшим пробить с точки голландцем и штатным пенальтистом Соболевым, но к мячу все же подошел россиянин и оформил дубль и свой десятый гол в РПЛ в текущем сезоне. Ну, а Квинси после прозвучавшего сразу же финального свистка уже улыбался и поздравлял партнеров с викторией.

Rutube.ru