«Спартак» разгромил «Урал» и закрепился на втором месте в РПЛ
Московский «Спартак» прервал серию неудачных матчей против «Урала», разгромив команду из Екатеринбурга в матче 23-го тура Российской
Московский «Спартак» прервал серию неудачных матчей против «Урала», разгромив команду из Екатеринбурга в матче 23-го тура Российской
Московский «Спартак» прервал серию неудачных матчей против «Урала», разгромив команду из Екатеринбурга в матче 23-го тура Российской
«Спартак» — «Урал» — 5:1.
Московский «Спартак» после победы «Зенита» над ЦСКА (3:2) в главном матче 23-го тура накануне не мог приблизиться к
Второе место в нынешнем сезоне имеет важное значение, поскольку представительство России в Лиге чемпионов со следующего сезона сократится, и теперь напрямую в групповую стадию турнира попадает только чемпион, в то время как серебряный призер получит шанс пробиться в турнир через квалификацию, пусть и очень сложную.
С одной стороны, соперником
Но если груз ошибок прошлых игр и давил на подопечных вернувшегося в техническую зону после дисквалификации Доменико Тедеско, то они превратили его только в дополнительный мотивационный фактор.
Голевой момент возник уже на первой минуте, когда скакавший в руки Илье Коновалову мяч подпрыгнул на кочке, ударившись стражу ворот «шмелей» в колено. Снаряд попал прямо к находившемуся в трех метрах перед воротам Айртону, и бразилец пробил, но прыгнувший вратарь сумел отбить ногой.
Этим, правда, Коновалов лишь отстрочил проблемы «Урала». Гости явно не справлялись с напопром соперников, особенно на их правом фланге атаки, где Роман Зобнин, переместившись из уже привычной центральной зоны, вместо травмированного Виктора Мозеса постоянно нагнетал давление.
На 12-й минуте полузащитник сборной России сделал пас Джордану Ларссону, а лучший бомбардир «Спартака» подтвердил свой статус, решившись на удар
Но на одном голе хозяева не успокоились, и в средине первой половины Зобнин нашел в штрафной Квинси Промеса, а тот раскрутил ложными замахами Игоря Калинина и нанес шикарный обводящий удар в дальний угол, удвоив перевес своей команды.
Этот гол стал для голландца вторым после возвращения в «Спартак», ну, а Зобнин оформил две голевые передачи за 26 минут игры — столько же, сколько в РПЛ за два с половиной последних сезона!
Единственной ложкой дегтя для
Вторую половину ведомый своим румынским лидером Эриком Бикфалви «Урал» начал так, словно матч еще можно спасти. Подопечные Юрия Матвеева обложили штрафную Александра Максименко стандартами, и в итоге после углового заработали пенальти.
Мяч при подаче дважды попал то ли в плечо, то ли в руку Александру Маслову, и после долгих консультаций с видеоассистентами Владимир Москалев побежал смотреть телевизор и указал на точку. Бикфалви шансов спасти Максименко не оставил.
Впрочем, поверить в шансы на камбэк «Уралу» спартаковцы не дали. Промес сразу после розыгрыша с центра поля на дриблинге продрался к чужой штрафной и был остановлен Алексеем Герасимовым ценой фола и желтой карточки.
А также гола, потому что Ларссон пробил со штрафного просто великолепно, уложив мяч над стенкой аккурат в ближнюю девятку!
Дальше было много борьбы и нервов, а еще травма Зобнина, который тоже держался за внутреннюю поверхность бедра и уступил место на поле другому российскому сборнику Илье Кутепову, а также шикарные удар Бикфалви «ножницами» после навеса Рафала Аугустыняка и сейв среагировавшего Максименко.
Ну, а уже в конце добавленного времени свежий, недавно появившийся на поле Зелимхан Бакаев вырезал передачу на ход в левый полуфланг Квинси Промесу, который унесся от Стефана Страннберга и упал, не сумев ударить. Москалев сразу нарушения не увидел, но помог ВАР, и пенальти все же был назначен.
«Спартак» одержал важнейшую победу и ушел на паузу на матчи сборных на уверенном втором месте с определенными шансами еще побороться с «Зенитом» за чемпионский титул. Вряд ли они есть в РПЛ еще у