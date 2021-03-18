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18 марта, источник: Sport24

«Спартак» впервые за 20 лет забил не менее 5 голов в 2 домашних матчах подряд

«Спартак» забил не менее пяти голов в двух домашних матчах подряд. 7 марта красно-белые разгромили «Краснодар» со счетом 6:1, а сегодня, 18 марта, уверенно обыграли «Урал» — 5:1.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» впервые за 20 лет забил не менее пяти голов в двух домашних матчах подряд. Последний раз такое было в 2001 году: тогда 11 июля «Спартак» разгромил со счетом 5:0 «Черноморец», а 27 июля победил «Ростсельмаш» со счетом 5:1.

После 23 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает в чемпионате России 2-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

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