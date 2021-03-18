«Спартак» впервые за 20 лет забил не менее 5 голов в 2 домашних матчах подряд

«Спартак» впервые за 20 лет забил не менее пяти голов в двух домашних матчах подряд. Последний раз такое было в 2001 году: тогда 11 июля «Спартак» разгромил со счетом 5:0 «Черноморец», а 27 июля победил «Ростсельмаш» со счетом 5:1.