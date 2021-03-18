Игрок РПЛ обиделся на журналиста и ушел с интервью

Игрок ответил на первый вопрос, а второй его разозлил. Корреспондент предположил, что форвард москвичей Квинси Промес «выкрутил Калинину позвонки», чем вызвал недоумение интервьюируемого. После этого футболисту показалось, что журналист смеется, из-за чего игрок потерял самообладание и ушел, завершив разговор.