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18 марта, источник: Lenta.Ru

Игрок РПЛ обиделся на журналиста и ушел с интервью

Защитник «Урала» Игорь Калинин обиделся на журналиста и прервал интервью в перерыве матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Эпизод попал в трансляцию телеканала «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Игрок ответил на первый вопрос, а второй его разозлил. Корреспондент предположил, что форвард москвичей Квинси Промес «выкрутил Калинину позвонки», чем вызвал недоумение интервьюируемого. После этого футболисту показалось, что журналист смеется, из-за чего игрок потерял самообладание и ушел, завершив разговор.

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» прошла в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. Калинин провел на поле все 90 минут.

В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей в РПЛ. Калинин записал на свой счет один забитый мяч.

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Спартак
5:1
Первый тайм: 3:0
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