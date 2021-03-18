Игрок РПЛ обиделся на журналиста и ушел с интервью
Защитник «Урала» Игорь Калинин обиделся на журналиста и прервал интервью в перерыве матча 23-го тура Российской
Защитник «Урала» Игорь Калинин обиделся на журналиста и прервал интервью в перерыве матча 23-го тура Российской
Игрок ответил на первый вопрос, а второй его разозлил. Корреспондент предположил, что форвард москвичей Квинси Промес «выкрутил Калинину позвонки», чем вызвал недоумение интервьюируемого. После этого футболисту показалось, что журналист смеется,
Встреча между «Спартаком» и «Уралом» прошла в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. Калинин провел на поле все 90 минут.
В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей в РПЛ. Калинин записал на свой счет один забитый мяч.