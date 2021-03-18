Федун назвал победу над «Уралом» лучшей поддержкой в связи со смертью отца
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал победу в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал победу в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
Народный врач СССР Арнольд Федун умер 16 марта в возрасте 92 лет.
«Только из раздевалки. Ребята выразили соболезнования. Я сказал, что лучшее выражение соболезнований и признательности для моего отца и для меня — победа в сегодняшнем матче. Они обещали, что сделают все, чтобы победить», — сказал Федун.
«Папа болел за “Спартак” более 50 лет. В этот день он еще с нами, поскольку мы христиане и верим, что душа человека находится здесь. Для него это было очень приятно. Спасибо большое за поддержку», — добавил председатель совета директоров «Спартака».
Арнольд Федун — заслуженный врач РСФСР (1976), народный врач СССР (1986), удостоен ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги».
«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. В следующем туре 4 апреля москвичи в гостях сыграют с «Ростовом».