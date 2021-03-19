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11:14 (мск), источник: Sport24

«Ротор» объявил об уходе Хацкевича с поста главного тренера

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

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Источник: Sport24

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

«Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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Александр Хацкевич руководил «Ротором» с декабря 2019 года. В нынешнем сезоне волгоградцы в 23-х матчах РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. С 18 очками команда занимает 13-е место.

В последнем матче под руководством Александра Хацкевича «Ротор» на своем поле проиграл «Ростову» (0:4).

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