«Ротор» объявил об уходе Хацкевича с поста главного тренера
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич покинул свой пост. Об этом сообщает
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич покинул свой пост. Об этом сообщает
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич покинул свой пост. Об этом сообщает
«Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Александр Хацкевич руководил «Ротором» с декабря 2019 года. В нынешнем сезоне волгоградцы в 23-х матчах РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. С 18 очками команда занимает 13-е место.
В последнем матче под руководством Александра Хацкевича «Ротор» на своем поле проиграл «Ростову» (0:4).
Самые быстрые новости — в