«Ротор» объявил об уходе Хацкевича с поста главного тренера

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

«Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0e9216a84624cd6744a3" data-vnd="0e9216a84624cd6744a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0e9216a84624cd6744a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Хацкевич руководил «Ротором» с декабря 2019 года. В нынешнем сезоне волгоградцы в 23-х матчах РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. С 18 очками команда занимает 13-е место.

В последнем матче под руководством Александра Хацкевича «Ротор» на своем поле проиграл «Ростову» (0:4).