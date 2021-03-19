Администратор «Зенита» потерял работу. Перед матчем с «Рубином» клуб забыл форму
Как стало известно «СЭ», администратор и
Как стало известно «СЭ», администратор и
В его обязанности входили заказ, получение, выдача экипировки на каждый матч и каждые тренировочные сборы
Его профиль скрыт с сайта «Зенита» — сейчас среди администраторов указаны только Антон Костровский, Алексей Фролов и Бако Почоев.
Напомним, 8 марта издание «Бизнес Онлайн» сообщило о том, что «Зенит» прилетел на матч 21-го тура Тинькофф Российской
«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 44 балла.