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18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — «Тамбов»: стартовые составы на матч РПЛ, Джанаев остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Сочи»: Ник. Заболотный — Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика — Цаллагов, Юсупов, Нобоа — Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Джанаев, Адамов, Маммана, Прохин, Набиуллин, Прохин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

Стартовый состав «Тамбов»: Сямук — Денисов, Васиев, Кайков, Шахов — Бавин, Карп, Алиев, Карапузов, Герман — Климов.

Запасные: Сычев, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Архипов, Минаев.

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