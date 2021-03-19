«Сочи» — «Тамбов»: стартовые составы на матч РПЛ, Джанаев остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
Стартовый состав «Сочи»: Ник. Заболотный — Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика — Цаллагов, Юсупов, Нобоа — Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Джанаев, Адамов, Маммана, Прохин, Набиуллин, Прохин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
Стартовый состав «Тамбов»: Сямук — Денисов, Васиев, Кайков, Шахов — Бавин, Карп, Алиев, Карапузов, Герман — Климов.
Запасные: Сычев, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Архипов, Минаев.