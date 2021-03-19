«Рубин» — «Химки»: стартовые составы команд
«Рубин» примет «Химки» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу.
«Рубин» примет «Химки» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу.
Стали известны стартовые составы команд.
«Рубин»: «Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Зуев, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Йевтич.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Кухарчук, Жумамбеков, Себаи, Алиев, Глушенков.