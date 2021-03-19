Крал и Зобнин останутся в расположении «Спартака» и будут восстанавливаться от травм
Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Алекс Крал не поедут в расположение сборных России и Чехии соответственно на игры отборочного раунда к чемпионату мира-2022.
Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Алекс Крал не поедут в расположение сборных России и Чехии соответственно на игры отборочного раунда к чемпионату мира-2022.
Оба футболиста получили мышечные травмы бедра в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (5:1). Они останутся в клубе и будут восстанавливаться под присмотром врачей
Напомним, сборная России в первых 3-х турах отбора к ЧМ-2022 сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией, а Чехия встретится с Эстонией, Бельгией и Уэльсом.