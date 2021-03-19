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19:44 (мск), источник: Sport24

Крал и Зобнин останутся в расположении «Спартака» и будут восстанавливаться от травм

Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Алекс Крал не поедут в расположение сборных России и Чехии соответственно на игры отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

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Источник: Sport24

Оба футболиста получили мышечные травмы бедра в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (5:1). Они останутся в клубе и будут восстанавливаться под присмотром врачей красно-белых.

Напомним, сборная России в первых 3-х турах отбора к ЧМ-2022 сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией, а Чехия встретится с Эстонией, Бельгией и Уэльсом.

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