ЦСКА планирует объявить Олича во вторник

В 23-м туре Тинькофф РПЛ ЦСКА на своем поле проиграл «Зениту» (2:3). Отставание от первого места — восемь очков.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА.