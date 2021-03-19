ЦСКА планирует объявить Олича во вторник
По информации «СЭ», руководство армейцев рассматривает вопрос об отставке наставника команды Виктора Гончаренко.
По информации «СЭ», руководство армейцев рассматривает вопрос об отставке наставника команды Виктора Гончаренко.
В 23-м туре Тинькофф РПЛ ЦСКА на своем поле проиграл «Зениту» (2:3). Отставание от первого места — восемь очков.
Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с
Гончаренко работает в ЦСКА с 2016 года. Белорусский специалист выиграл с москвичами Суперкубок России-2018.