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19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА планирует объявить Олича во вторник

По информации «СЭ», руководство армейцев рассматривает вопрос об отставке наставника команды Виктора Гончаренко.

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Источник: Спорт-Экспресс

В 23-м туре Тинькофф РПЛ ЦСКА на своем поле проиграл «Зениту» (2:3). Отставание от первого места — восемь очков.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА.

Гончаренко работает в ЦСКА с 2016 года. Белорусский специалист выиграл с москвичами Суперкубок России-2018.

ЦСКА
2:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
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