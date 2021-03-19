«Спартак» поздравил Кокорина с днём рождения и пожелал поменьше травм

Ранее стало известно, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча Серии А с «Миланом». Из-за этого форвард вряд ли выйдет на поле в матче с «россонери». Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта в 20:00 мск.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.