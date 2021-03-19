Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Леванте
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Тамбов
50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Химки
13
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» поздравил Кокорина с днём рождения и пожелал поменьше травм

Московский «Спартак» поздравил своего экс-нападающего Александра Кокорина с днём рождения.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня российскому форварду «Фиорентины» исполнилось 30 лет.

«С днём рождения, Саша. Нашему бывшему нападающему исполнилось 30 лет! Желаем поменьше травм и успехов в Италии», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».

Ранее стало известно, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча Серии А с «Миланом». Из-за этого форвард вряд ли выйдет на поле в матче с «россонери». Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта в 20:00 мск.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Гараничев напомнил о своем существовании в спринте на Кубке мира
Гончаренко — главный кандидат на пост тренера «Краснодара»
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
ЦСКА планирует объявить Олича главным тренером во вторник
«Монако» не разрешил Головину сыграть за сборную в России
«Химки» победили «Рубин» в чемпионате России до 10 матчей
ЦСКА сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь