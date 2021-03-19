«Спартак» поздравил Кокорина с днём рождения и пожелал поменьше травм
Московский «Спартак» поздравил своего
Московский «Спартак» поздравил своего
Сегодня российскому форварду «Фиорентины» исполнилось 30 лет.
«С днём рождения, Саша. Нашему бывшему нападающему исполнилось 30 лет! Желаем поменьше травм и успехов в Италии», — написала
Ранее стало известно, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча Серии А с «Миланом».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.