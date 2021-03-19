«Химки» победили «Рубин» и продлили серию без поражений в чемпионате России до 10 матчей
КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли казанский «Рубин» со счетом 3:1 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли казанский «Рубин» со счетом 3:1 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голы забили Резиуан Мирзов (20-я минута, с пенальти), Павел Могилевец (28) и Илья Кухарчук (75). У проигравших отличился Джордже Деспотович (42). Могилевец забил в матче чемпионата России впервые с 18 сентября 2015 года, тогда он поразил ворота махачкалинского «Анжи», выступая за «Ростов». После этого полузащитник не мог отличиться во встречах национального первенства на протяжении 100 игр.
«Рубин» потерпел первое за пять игр (четыре победы, одна ничья) поражение в чемпионате России. В последний раз казанский клуб не смог набрать очки 5 декабря — тогда подопечные Леонида Слуцкого в гостях уступили столичному «Локомотиву» (1:3). «Рубин» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 встреч.
В следующем матче «Химки» 5 апреля в гостях сыграют с петербургским «Зенитом», а «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Сочи». Обе встречи пройдут после паузы на игры сборных.