«Химки» победили «Рубин» и продлили серию без поражений в чемпионате России до 10 матчей

В составе победителей голы забили Резиуан Мирзов (20-я минута, с пенальти), Павел Могилевец (28) и Илья Кухарчук (75). У проигравших отличился Джордже Деспотович (42). Могилевец забил в матче чемпионата России впервые с 18 сентября 2015 года, тогда он поразил ворота махачкалинского «Анжи», выступая за «Ростов». После этого полузащитник не мог отличиться во встречах национального первенства на протяжении 100 игр.

«Химки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей (восемь побед, две ничьи) и занимают девятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 35 очков в 23 встречах.

«Рубин» потерпел первое за пять игр (четыре победы, одна ничья) поражение в чемпионате России. В последний раз казанский клуб не смог набрать очки 5 декабря — тогда подопечные Леонида Слуцкого в гостях уступили столичному «Локомотиву» (1:3). «Рубин» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 встреч.