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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Рубин» и продлили серию без поражений в чемпионате России до 10 матчей

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли казанский «Рубин» со счетом 3:1 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Резиуан Мирзов (20-я минута, с пенальти), Павел Могилевец (28) и Илья Кухарчук (75). У проигравших отличился Джордже Деспотович (42). Могилевец забил в матче чемпионата России впервые с 18 сентября 2015 года, тогда он поразил ворота махачкалинского «Анжи», выступая за «Ростов». После этого полузащитник не мог отличиться во встречах национального первенства на протяжении 100 игр.

«Химки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей (восемь побед, две ничьи) и занимают девятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 35 очков в 23 встречах.

«Рубин» потерпел первое за пять игр (четыре победы, одна ничья) поражение в чемпионате России. В последний раз казанский клуб не смог набрать очки 5 декабря — тогда подопечные Леонида Слуцкого в гостях уступили столичному «Локомотиву» (1:3). «Рубин» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 встреч.

В следующем матче «Химки» 5 апреля в гостях сыграют с петербургским «Зенитом», а «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Сочи». Обе встречи пройдут после паузы на игры сборных.

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:2
Химки
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