«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги

Победа над «Тамбовом» позволила «Сочи» подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. «Тамбов» продлил серию без побед в чемпионате России до 12 игр (10 поражений, две ничьих) и располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков после 23 встреч.