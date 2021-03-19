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21:34 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги

ТАСС, 19 марта. Футболисты «Сочи» обыграли «Тамбов» со счетом 5:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Голами отметились Антон Заболотный (45+2, 80), Сергей Терехов (55), Александр Руденко (74) и Максим Барсов (90).

Победа над «Тамбовом» позволила «Сочи» подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. «Тамбов» продлил серию без побед в чемпионате России до 12 игр (10 поражений, две ничьих) и располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков после 23 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Федотова 3 апреля в гостях сыграют с «Рубином», «Тамбов» днем позднее дома примет ЦСКА. Встречи пройдут после паузы на игры сборных.

Сочи
5:0
Первый тайм: 1:0
Тамбов
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