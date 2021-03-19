«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги
ТАСС, 19 марта. Футболисты «Сочи» обыграли «Тамбов» со счетом 5:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 19 марта. Футболисты «Сочи» обыграли «Тамбов» со счетом 5:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
Голами отметились Антон Заболотный (45+2, 80), Сергей Терехов (55), Александр Руденко (74) и Максим Барсов (90).
Победа над «Тамбовом» позволила «Сочи» подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. «Тамбов» продлил серию без побед в чемпионате России до 12 игр (10 поражений, две ничьих) и располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков после 23 встреч.
В следующем матче подопечные Владимира Федотова 3 апреля в гостях сыграют с «Рубином», «Тамбов» днем позднее дома примет ЦСКА. Встречи пройдут после паузы на игры сборных.