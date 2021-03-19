Слуцкий возмутился судейством матча «Рубин» — «Химки»

«Первые два удара оказались результативными у соперников, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — При этом судья даже не смотрит момент на Старфилде, когда был чистый пенальти при счете 0:0. А потом смотрит ВАР и дает пенальти в наши ворота. Когда я пытаюсь узнать у судьи, почему так, сразу следует желтая карточка. Все решают микроэпизоды. Тут реализуй, тут не реализуй, тут поставь.