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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна причина судебного иска к «Спартаку» и Газизову

Арбитражный суд Москвы опубликовал определение Иска в адрес «Спартака» и экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

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Источник: РИА "Новости"

Иск акционера «Спартака» АО «Капитальные активы» к клубу и бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову связан с выплатой Газизову выходного пособия.

«АО «Капитальные активы» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с Иском к АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», о признании недействительными решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращении трудового договора с Газизовым по своему усмотрению», — написано в официальном документе.

Также в Иске заявлены требования признать недействительным дополнительное соглашение к трудовому договору с экс-гендиректором Газизовым и взыскать с него более 88 миллионов рублей.

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