Стала известна причина судебного иска к «Спартаку» и Газизову
Арбитражный суд Москвы опубликовал определение Иска в адрес «Спартака» и
Арбитражный суд Москвы опубликовал определение Иска в адрес «Спартака» и
Иск акционера «Спартака» АО «Капитальные активы» к клубу и бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову связан с выплатой Газизову выходного пособия.
«АО «Капитальные активы» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с Иском к АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», о признании недействительными решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращении трудового договора с Газизовым по своему усмотрению», — написано в официальном документе.
Также в Иске заявлены требования признать недействительным дополнительное соглашение к трудовому договору с