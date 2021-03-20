«По отношению ко мне поступили неправильно». Шомко — о долгах «Астаны», «протекции» руководства «Ротора» и сборной Казахстана

— Дмитрий, расскажи от начала до конца относительно долгов «Астаны» перед тобой?

— Кто бы что не писал, якобы я подло поступил, не пошел навстречу — это все абсолютно не так. Были изначальные сроки, до осени прошлого года клуб должен был отдать те деньги, которые я честно заработал. Потом осенью руководство клуба попросило перенести сроки выплат до января 2021 года, я снова пошел навстречу клубу, и, по моей информации, я единственный в команде, кто принял такие условия. Это не чужой для меня клуб, я все понимаю, я готов был ждать до января. Но в названные сроки ничего не было выплачено.

— Как я понял, перед остальными игроками все долги закрыли?

— Да, до меня доходила такая информация, игроки изначально написали на клуб и получили деньги в январе. Я никуда не жаловался, поскольку рассчитывал, что в январе все будет выполнено, как обещали, но в итоге по отношению ко мне поступили неправильно. А теперь пишут, что я совершил подлость, как будто я требую не свои честно заработанные деньги. Тем более в моем понимании клуб должен рассчитаться в первую очередь с игроком, который ушел.

— Долги по зарплате или по премиальным?

— Там все вместе накопилось за прошлый сезон.

— По этим долгам ты разговаривал с Михаилом Гурманом или Давидом Лорией?

— Больше с Давидом, все-таки мы вместе играли, у меня хорошее к нему отношение, мы по-человечески разговаривали. Надеюсь, он не держит зла, но я поступил так, как посчитал нужным, потому что было такое отношение ко мне.

— После того, как эта история перешла в публичное пространство и «Астана» рискует получить трансферный бан, с тобой связывался кто-либо из клуба?

— В последние дни со мной лично никто не связывался, только через моего агента, обещали закрыть долги в ближайшие сроки.

— Касательно твоей карьеры в России, в «Роторе» произошла смена главного тренера, Александр Хацкевич покинул свой пост, это неожиданная новость для тебя?

— Хацкевич хороший человек и тренер, но что-то не получилось. В последнее время мало очков набрали и поэтому руководство клуба приняло такое решение, думаю, они пошли на такой шаг, чтобы взбодрить ребят.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5b24052564806dd52b2" data-vnd="a5b24052564806dd52b2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5b24052564806dd52b2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— В целом ты доволен тем, как проходит стартовый этап карьеры в России?

— Да, конечно. Для меня это большой опыт, другая страна, чемпионат, инфраструктура. Пока только есть сложности с полями, но это из-за погодных условий, после международной паузы качество газонов должно стать лучше.

Кстати, хочу также высказаться по теме того, почему я играю в составе «Ротора». На днях узнал, что в одном из телеграм-каналов написали, каким образом я попадаю в состав команды, якобы кому-то отдаю деньги — это полный бред. Все, что написал журналист и автор того канала, не соответствует действительности. Я за всю свою карьеру ни разу никого не просил, чтобы меня ставили в состав не по спортивному принципу. Я приехал в Россию, чтобы доказать самому себе, чего стою. Хацкевич — легендарный человек и он сам принимал решения по составу, и никто из руководства не мог навязать ему какого-либо игрока. И я никогда не чувствовал, чтобы кто-то в коллективе на меня косо смотрел или говорил, что казахи попадают в состав незаслуженно. Мы приехали решать определенную задачу — помочь команде остаться в премьер-лиге, и мы работаем ради этой цели. А писать такое, что мы кому-то заносим или руководство нас ставит в состав — это ложь.

— Но касательно бонусов — они действительно предусмотрены, если проведешь какое-то количество игр?

— Надо изначально понимать, что я поехал в «Ротор» не ради денег, прежде всего, хочу доказать, что могу играть на уровне РПЛ. Премиальные есть везде, но в данном случае я в первый раз про них слышу, я приехал в команду, когда было сыграно уже 19 матчей, две трети чемпионата позади, о каких премиальных можно говорить, если я не весь сезон отыграл.

— Сейчас предстоят матчи сборной Казахстана, никто особо не верит, что мы наберем очки с Францией и Украиной, какие у тебя лично ожидания?

— Очевидно, что будет тяжело. У Франции, на какую позицию не посмотри, там звезда. Но мы будем играть дома, надо стараться, если у нас возникнут моменты, мы должны отнестись к ним бережно и реализовать. А также мы должны меньше допускать ошибок в обороне и попробовать сделать так, чтобы их команда не использовала свои лучшие качества.

— Искусственное поле дает нам больше шансов на положительный результат?

— Да, думаю, оно сыграет большую роль, потому что игроки сборной Франции не привыкли играть на искусственных полях. Но с другой стороны, там высококлассные исполнители и, вероятно, они не будут обращать на это внимание.