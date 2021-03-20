«Ротор» предложит Сёмину возглавить команду

Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Вариант с Сёминым один из тех, который рассматривается руководством «Ротора», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что предложение Сёмину может поступить уже в ближайшее время.

Напомним, что вчера, 19 марта, «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавил команду в 2019 году. В настоящее время волгоградцы, набрав 18 очков в 23 матчах, занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В оставшихся турах команда встретится с «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», «Сочи» и «Рубином».