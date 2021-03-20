Вадим Евсеев может возглавить «Ротор»
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев может возглавить «Ротор», сообщает
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев может возглавить «Ротор», сообщает
По информации источника, волгоградскому клубу предложили услуги 45-летнего специалиста. Сообщается, что на пост также претендует грузинский тренер — Омари Тетрадзе.
В пятницу, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. Волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками после 23 туров.