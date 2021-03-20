Фанаты на встрече с руководством «Локомотива» попросили вернуть Семина в клуб

«Надеемся, исправится недоразумение — расставание с Семиным, — цитирует Карпова «РБ Спорт». — Так прощаться с легендарным тренером нельзя. Безусловно, мы обсуждали этот вопрос на встрече. Об этом я могу сказать. После того, как Палыча убрали, мы решили, что раз клуб никак нормально не попрощался, мы придумаем тему с 16 завоеванными трофеями Семина с «Локомотивом». Решили навсегда ввести традицию 15−16 минуты проводить аплодисментами в честь завоеванных им трофеев. Это один из элементов, который делаем мы, как болельщики. Но ждем, что и клуб сделает свои респекты.