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11:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызывает интерес у «Милана», сообщает 20 марта La Gazzetta dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, итальянский клуб контактировал с представителями игрока. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Другой игрок, который может перейти в «Милан» — форвард «Фиорентины» Душан Влахович. Его оценивают в 40 миллионов.

23-летний Влашич в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил 11 мячей при шести голевых передачах. У 21-летнего Влаховича 29 матчей за «Фиорентину», 12 голов и один результативный пас.

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