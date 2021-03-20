«Милан» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем

По данным источника, итальянский клуб контактировал с представителями игрока. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Другой игрок, который может перейти в «Милан» — форвард «Фиорентины» Душан Влахович. Его оценивают в 40 миллионов.