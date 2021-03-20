Захарян, Тюкавин, Мухин. Самые яркие открытия РПЛ

Сезон-2020/21 — один из самых ярких с точки зрения новых лиц. В РПЛ появляется все больше молодых интересных российских игроков, которые выходят в своих клубах на ведущие роли. «СЭ» выделил главные открытия этого сезона.

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Арсен Захарян

17 лет, 6 матчей, 1 гол, 2 передачи.

Хавбек «Динамо», пожалуй, главный тинейджер в РПЛ прямо сейчас. Захарян в четырех матчах в этом году забил и сделал две голевые передачи. 17-летний парень получил вызов в молодежную сборную России, которая в конце марта сыграет на Евро, хотя не приглашался на матчи отборочного турнира. Главного тренера молодежки Михаила Галактионова, как и всех этой весной, впечатлил не по годам зрелый уровень игры Захаряна.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMH3QxxjgrQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре английское издание The Guardian включило Захаряна в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения. Арсен — воспитанник академии Коноплева, в 14 лет оказался в «Динамо». Парень ездил на просмотр в «Зенит», но не впечатлил тренеров.

Возможно, это и пошло на пользу. В «Динамо» юному Захаряну доверяет главный тренер Сандро Шварц, при котором он постепенно стал игроком основы. А зимой Арсен продлил контракт с московским клубом до лета 2024 года.

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Илья Самошников

23 года, 17 матчей, 2 гола, 1 передача.

Защитник «Рубина» — один из лучших левых фулбеков этого сезона РПЛ. Самошников в прошлом году редко попадал в состав и долго осваивался в команде. Проигрывая конкуренцию Александру Зуеву и Михаилу Меркулову, в прошлом сезоне редко выходил даже на замену.

Все поменялось летом. Леонид Слуцкий давно верил в Самошникова, плавно готовил и доводил до него свои принципы игры. А когда на старте сезона идея с Зуевым в роли крайнего защитника себя не оправдала, а Меркулов часто ошибался и удалялся, тренер «Рубина» решил попробовать Самошникова. И тот зацепился за свой шанс — с июля он регулярно выходит в стартовом составе.

В этом сезоне Самошников забил два гола — больше, чем любой другой фланговый защитник РПЛ. И впервые получил вызов в сборную России. Четыре года назад Илья потерял отца и теперь все голы посвящает ему. «Думаю, что будь папа сейчас рядом, то гордился бы мной», — рассказывал он в интервью «СЭ».

Цели Самошникова — попасть с «Рубином» в еврокубки, закрепиться в сборной России и уехать играть в европейский чемпионат.

Денис Макаров

23 года, 6 голов, 1 передача.

Пожалуй, самый яркий игрок «Рубина» после Хвичи Кварацхелии. Макаров не совсем новое лицо, и его победные голы «Оренбургу» и «Краснодару» в концовке прошлого чемпионата помогли «Рубину» сохранить прописку в РПЛ.

Но в этом сезоне Денис начал подтверждать статус лидера команды, а не игрока-вспышки. Победный гол в ворота ЦСКА в первом круге, дубли в ворота «Уфы» и «Черноморца» в Кубке России. Осенью у Макарова был спад — 13 матчей без результативных действий. Хавбек активно работал на сборах и весной взорвал соцсети: его победный мяч в ворота «Зенита» на огороде «Ак Барс Арены» — гол года в РПЛ.

Теперь Макаров настроен проявить себя на молодежном Евро и хочет забивать шедевры в футболке сборной России.

Константин Тюкавин

18 лет, 3 гола.

Еще один яркий молодой игрок «Динамо», у которого три гола в четырех матчах после рестарта сезона. Тюкавин с ноября начал выходить в составе москвичей, но первый гол забил только весной, и какой — пяткой «Спартаку» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMkzcVICRoC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 23-м туре Тюкавин оформил дубль в ворота «Краснодара» в матче, по ходу которого «Динамо» проигрывало — 0:2. Благодаря голам 18-летнего форварда москвичи обыграли конкурента и взяли важные очки.

Сейчас много споров о том, почему Тюкавина нет в списке молодежной сборной на Евро — якобы парень заслужил участие в таком турнире (у Федора Чалова и Вячеслава Грулева в этом году один гол на двоих). Претензии обоснованные — сегодня это самый яркий молодой нападающий и на таком краткосрочном турнире на кураже мог бы помочь молодежке.

Даниил Куликов

22 года, 19 матчей, 1 передача.

22-летний полузащитник в прошлом году стремительно ворвался в стартовый состав «Локомотива» и дебютировал в Лиге чемпионов, уверенно сыграв против «Баварии» и «Атлетико». Основу «Локомотива» в этом сезоне уже не представить без Куликова, который, когда получил травму Баринов, воспользовался шансом и закрепился на позиции опорника.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAM7XeOo-vR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAM7XeOo-vR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAM7XeOo-vR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daniil Kulikov? (@d.kulikov_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Логично, что Куликов получил вызов в молодежную сборную на Евро. Сам Куликов объясняет свой успех тем, что много трудится: «Объяснение простое: стараюсь очень много работать. Плюс тренируюсь с основой с 18 лет, начал еще при Палыче, набирался опыта на тренировках. Просто игрового тонуса не было».

Максим Мухин

19 лет, 6 матчей, 1 передача

Полузащитник «Локо» только в декабре дебютировал за первую команду, а весной стабильно играет в стартовом составе команды. 19-летний хавбек вытеснил из состава Станислава Магкеева и играет практически без замен.

У Мухина важная роль в построении атак «Локомотива». Как итог — вызов в сборную России вместо травмированного Романа Зобнина.

Константин Марадишвили

21 год, 20 матчей, 1 гол, 2 передачи

21-летний защитник начал играть в составе ЦСКА еще в концовке прошлого сезона: вышел в том самом разгромном матче с «Зенитом» (0:4), после которого Виктор Гончаренко уехал из клуба.

После той игры Марадишвили выходил с первых минут, а в этом сезоне закрепился в статусе игрока основы. Полноценным открытием сезона Константина назвать трудно, но сам факт, что молодой футболист стабильно проводит год в составе топ-клуба РПЛ, показателен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CF6UyrpDKY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CF6UyrpDKY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CF6UyrpDKY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maradishvili Konstantin (@maradishvili)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне полузащитник стал первым игроком ЦСКА 2000 года рождения, забившим гол в РПЛ, а в октябре получил приз болельщиков как лучший футболист месяца в составе армейцев. Заслужил и похвалу от Гончаренко: «Он находится на этапе быстрого прогресса. Вот дальше расти будет сложнее». Пока Константин не сбавляет.

Павел Маслов

20 лет, 21 матч, 1 передача

Защитник дебютировал в основе «Спартака» еще год назад и с тех пор регулярно играет в основе. Не без огрехов: все помнят автогол с «Сочи» и неудачные матчи в концовке прошлого сезона. Но Маслов не сломался и в этом сезоне не отдает место в старте даже полезно играющему Илье Кутепову.

Павел — один из самых пасующих центральных защитников РПЛ (91% точности — лучший показатель в «Спартаке»), и через его передачи «Спартак» часто удачно выходит из обороны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHPTossjRs3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHPTossjRs3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHPTossjRs3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pavel Maslov (@maslov_29)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Без 20-летнего защитника уже трудно представить состав красно-белых. Впереди у Маслова поездка на молодежный Евро и борьба за Лигу чемпионов со «Спартаком». Если Павел продолжит прогрессировать и будет поменьше забивать в свои, то все получится.