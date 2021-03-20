ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера
ЦСКА согласовал назначение
ЦСКА согласовал назначение
Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.
«Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что объявление появится в ближайшие дни.
Ивица Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.
Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской