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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер сборной Хорватии подтвердил, что Олича пригласили в ЦСКА

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич сообщил, что его ассистент Ивица Олич получил предложение возглавить московский ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«Они зовут его», — сказал Далич Sportske Novosti, отвечая на вопрос, уедет ли Олич работать тренером в ЦСКА.

Олич выступал за московский клуб с 2003 по 2006 год. В составе ЦСКА хорват провел 116 матчей, забил 44 гола. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка страны. С 2017 года Олич работает помощником главного тренера в сборной Хорватии.

Под руководством белорусского тренера Виктора Ганчаренко ЦСКА после 23 туров набрал 40 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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