Главный тренер сборной Хорватии подтвердил, что Олича пригласили в ЦСКА
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич сообщил, что его ассистент Ивица Олич получил предложение возглавить московский ЦСКА.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич сообщил, что его ассистент Ивица Олич получил предложение возглавить московский ЦСКА.
«Они зовут его», — сказал Далич Sportske Novosti, отвечая на вопрос, уедет ли Олич работать тренером в ЦСКА.
Олич выступал за московский клуб с 2003 по 2006 год. В составе ЦСКА хорват провел 116 матчей, забил 44 гола. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка страны. С 2017 года Олич работает помощником главного тренера в сборной Хорватии.
Под руководством белорусского тренера Виктора Ганчаренко ЦСКА после 23 туров набрал 40 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.