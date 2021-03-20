Главный тренер сборной Хорватии подтвердил, что Олича пригласили в ЦСКА

«Они зовут его», — сказал Далич Sportske Novosti, отвечая на вопрос, уедет ли Олич работать тренером в ЦСКА.

Олич выступал за московский клуб с 2003 по 2006 год. В составе ЦСКА хорват провел 116 матчей, забил 44 гола. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка страны. С 2017 года Олич работает помощником главного тренера в сборной Хорватии.