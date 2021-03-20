Главным тренером «Ротора» назначен Юрий Батуренко

«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив.

Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками, — заявил генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

56-летний Батуренко — в прошлом советский футболист. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Семина.