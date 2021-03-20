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20:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главным тренером «Ротора» назначен Юрий Батуренко

Новым главным тренером «Ротора» стал Юрий Батуренко, сообщает официальный сайт клуба 20 марта.

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Источник: Спорт-Экспресс

«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив.

Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками, — заявил генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

56-летний Батуренко — в прошлом советский футболист. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Семина.

Ранее «Ротор» расстался с прежним главным тренером Александром Хацкевичем. В нынешнем сезоне волгоградцы в 23-х матчах РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. С 18 очками команда занимает 13-е место.

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