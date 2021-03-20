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21:40 (мск), источник: ТАСС

Работавший видеоассистентом на матче «Химки» — «Ростов» арбитр отстранен на две игры

ТАСС, 20 марта. Арбитр Иван Сиденков, обслуживавший матч 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Ростовом» в качестве видеоассистента рефери, отстранен на два матча из-за допущенной ошибки. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, чей комментарий приводит газета «Спорт-Экспресс».

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Источник: Reuters

12 марта «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. «Судьи, работавшие с VAR, ошиблись. Семь членов [экспертно-судейской] комиссии против одного», — сказал Хачатурянц.

В связи с этим Сиденков пропустит два матча. «Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы c VAR, и, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком», — добавил глава судейского комитета.

«В принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди», — отметил он.

Химки
1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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