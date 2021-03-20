Работавший видеоассистентом на матче «Химки» — «Ростов» арбитр отстранен на две игры

12 марта «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. «Судьи, работавшие с VAR, ошиблись. Семь членов [экспертно-судейской] комиссии против одного», — сказал Хачатурянц.

В связи с этим Сиденков пропустит два матча. «Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы c VAR, и, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком», — добавил глава судейского комитета.