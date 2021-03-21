РФС признала ошибку Лапочкина в эпизоде с голом «Ростова» «Химкам»
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Встреча команд состоялась в Химках 12 марта и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти. После игры «Ростов» пожаловался в РФС, указав на ошибочные, по мнению клуба, решения бригады арбитров в ряде эпизодов.
«Судья ошибочно отменил гол в ворота “Химок” на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист “Ростова” Али Соу не влиял на технические действия защитника “Химок” Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол “Ростова” должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером», — говорится в разъяснении ЭСК РФС.
Кроме того, эксперты пришли к выводу, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Ростова» на 48-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Ростова» инициирует контакт ногой с нападающим, владеющим мячом, что является непосредственной причиной падения игрока атакующей команды.
Решение мотивировано тем, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.