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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС признала ошибку Лапочкина в эпизоде с голом «Ростова» «Химкам»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что судья Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол «Ростова» в ворота подмосковных «Химок» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд состоялась в Химках 12 марта и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти. После игры «Ростов» пожаловался в РФС, указав на ошибочные, по мнению клуба, решения бригады арбитров в ряде эпизодов.

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«Судья ошибочно отменил гол в ворота “Химок” на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист “Ростова” Али Соу не влиял на технические действия защитника “Химок” Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол “Ростова” должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером», — говорится в разъяснении ЭСК РФС.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Ростова» на 48-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Ростова» инициирует контакт ногой с нападающим, владеющим мячом, что является непосредственной причиной падения игрока атакующей команды.

Также, согласно вердикту ЭСК РФС, судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 75-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.

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