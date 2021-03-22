Немцам хорошо: как молодежь «Спартака» и «Динамо» разрывает РПЛ
Доменико Тедеско и Сандро Шварц поставили на своих воспитанников — и не прогадали.
Доменико Тедеско и Сандро Шварц поставили на своих воспитанников — и не прогадали.
Рестарт РПЛ вместил в себя много ярких событий. «Спартак» вернул Куинси Промеса и включился в борьбу за чемпионство, молодежь «Динамо» здорово проявляет себя в каждом матче, ЦСКА готовится к смене тренера, а Шамиль Газизов вновь спасает «Уфу» от вылета. «Известия» разобрали самые важные события чемпионата с экспертами.
«Зенит» неудачно начал год: вылет из Кубка России дома от «Арсенала», поражения от «Рубина» в гостях в матче, где по моментам питерцы были лучше, да еще и не забили пенальти на последних секундах. Но в важнейшем матче с ЦСКА «Зенит» взял три очка и упрочил свои позиции в таблице: у питерцев — 48 очков. Кажется, догнать их сможет только «Спартак», отстающий на четыре очка.
На фоне разговоров об отставке и неудачных результатах с нереализованным пенальти Дзюбой «Зенит»
— У «Зенита» на сегодняшний день самый сбалансированный состав по сравнению со всеми остальными клубами РПЛ, — сказал «Известиям» бывший тренер молодежной сборной России,
— У «Зенита» огромный потенциал — и кадровый, и организационный, — отметил в беседе с «Известиями» Борис Игнатьев. — Но им никто не даст выиграть первое место просто так. Впереди у них игры с «Сочи», «Краснодаром», «Локомотивом», «Уфой», которая борется за выживание, так что очки еще можно потерять несколько раз.
«Спартак» после перерыва тоже проиграл «Рубину» и совершенно по делу: казанцы удержали Квинси Промеса и вскрыли все проблемы
Хедлайнер этой команды — Квинси Промес, который красиво забивает, ассистирует партнерам и снова играет, как главная звезда чемпионата. У голландца два гола и одна голевая передача в четырех играх. При этом солидно выглядят Александр Соболев (пять мячей в этом году) и Йордан Ларссон (четыре гола), а по качеству игры в атаке команда Тедеско сегодня чуть ли не лучшая в РПЛ. На таком кураже
— Возвращение Промеса, конечно, положительно сказалось на игре команды, — полагает Дмитрий Хомуха. — Он сразу вернулся в статусе лидера «Спартака». Это говорит о классе футболиста. Считаю, что это хороший трансфер. Сложно сказать, окупится ли он, но все возможно, если
Еще одно сильное впечатление весны — новое «Динамо». У москвичей девять очков в четырех матчах, отставание лишь в одно очко от Лиги Европы и очень привлекательная игра.
«Динамо» разобралось со «Спартаком» в 1/8 Кубка России, уступило ему в чемпионате, но выиграло три других матча. И делают результат не купленные легионеры, а свои воспитанники: Арсен Захарян и Константин Тюкавин — главные молодые звезды лиги прямо сейчас. На пару они организовали семь голов команды в весенних матчах. Тюкавина пока игнорируют в молодежной сборной, а Захарян в конце марта уже точно поедет на молодежный Евро в Венгрию и Словению.
— Молодежь у «Динамо» хороша, — уверен Борис Игнатьев. — Отлично выстроена игра команды, особенно с точки зрения понимания задач. У них нет проблем: все четко знают план на игру, понимают, как максимально эффективно перейти из обороны в атаку. Еще у них есть определенная свежесть. Молодые ребята, им так хочется играть, и они ответственны за игру. «Динамо» — это знаковый пример того, как тренер доверил игру юниорам, которые растут на глазах и соответствуют задачам клуба. Преклоняю голову перед Сандро Шварцем!
В последнем туре чемпионата молодежь «Динамо» как раз разобралась с «Краснодаром», который в этом году обыгрывал только проблемный «Тамбов». У команды Мурада Мусаева пять поражений после паузы, включая
В чемпионате все совсем печально: лишь четыре очка в четырех матчах, девятое место в таблице и отставание в шесть очков от еврокубковой зоны. При этом в клубе продолжают доверять Мусаеву, несмотря на все сложности и серию неудач. Но так плохо «Краснодар» не выглядел давно.
— Понятно, что у «Краснодара» много травмированных, но история, что команда проваливает концовку сезона, повторяется из года в год, — напомнил Дмитрий Хомуха. — Это уже похоже на тенденцию.
В ЦСКА очевидный кризис и лишь одна победа в четырех матчах после рестарта. Команда Виктора Гончаренко в важнейшем матче с турнирной точки зрения дома проиграла «Зениту» (2:3) и, вероятно, упустила шансы и титул. Разрыв в восемь очков за семь туров до конца можно отыграть лишь теоретически, но фактически это вряд ли возможно.
ЦСКА — на 12-м месте в РПЛ по набранным очкам весной, на девятом месте — по забитым мячам. Да, у армейцев остаются шансы на Кубок России, но в РПЛ Гончаренко пятый год подряд далек от золота. У него летом истекает контракт, и не исключено, что это последний сезон для специалиста в качестве тренера армейцев. В СМИ уже обсуждается информация о назначении
— Евгений Гинер — один из умнейших людей в нашем футболе, он всегда принимал самые мудрые решения, — продолжил Борис Игнатьев. — Нужно убрать Гончаренко — уберет. У клуба проблем много, в том числе и их молодежь, которая застопорилась в своем росте, да и недостаток качественных футболистов в обороне и опорной зоне сказывается.
«Рубин» — едва ли не самая интересная команда весны. Казанцы обыграли «Спартак», «Зенит» и «Уфу», оступившись только в недавнем матче с «Химками». При этом ярко выглядит не только Хвича Кварацхелия, Слуцкий раскрыл и новых лидеров. Денис Макаров, Илья Самошников, Джордже Деспотович, Юрий Дюпин — у казанской команды, как выяснилось, много игроков, способных делать результат. Самошников и Дюпин впервые получили вызов в сборную России и совершенно по делу.
В «Рубине» всерьез нацелились на еврокубки: гендиректор клуба Рустем Сайманов даже заявил о Лиге чемпионов и посоветовал лидерам РПЛ не расслабляться. Мало верится, что после поражения от «Химок» «Рубин» догонит «Спартак», но до зоны Лиги Европы всего три очка.
«Рубин» неплохо стартовал после рестарта РПЛ, но, к сожалению, стабильность вряд ли позволит им оказаться в зоне еврокубков в этом сезоне. Но в целом перспективы у команды очень хорошие.
Заслуги Леонида Слуцкого оценил и Борис Игнатьев.
— Слуцкого стоит похвалить за его умение подобрать игроков под свое видение, задать направление игры, которая сегодня одна из самых привлекательных во всей лиге, — отметил эксперт. — Это определенно тренерский талант. Думаю, в следующем году казанцы будут бороться за медали.
«Уфа» — худшая команда весны, если не считать «Тамбова». У команды Рашида Рахимова всего одно набранное очко в четырех матчах и лишь один забитый гол.
Шамиль Газизов накануне снова стал генеральным директором клуба, вернувшись после ухода из «Спартака» спасать бывшую команду. «Уфа» на предпоследнем месте с 14 очками — в трех очках от зоны «стыков» и в 12 очках от спасительного 12-го места.
А по календарю у уфимцев ожидаются матчи с «Локомотивом», «Спартаком», «Сочи», ЦСКА и «Зенитом». «Уфа», как никогда, за последние семь лет в РПЛ близка к вылету в ФНЛ.