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00:50 (мск), источник: Известия

Немцам хорошо: как молодежь «Спартака» и «Динамо» разрывает РПЛ

Доменико Тедеско и Сандро Шварц поставили на своих воспитанников — и не прогадали.

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Источник: Известия

Рестарт РПЛ вместил в себя много ярких событий. «Спартак» вернул Куинси Промеса и включился в борьбу за чемпионство, молодежь «Динамо» здорово проявляет себя в каждом матче, ЦСКА готовится к смене тренера, а Шамиль Газизов вновь спасает «Уфу» от вылета. «Известия» разобрали самые важные события чемпионата с экспертами.

Команда
Зенит

«Зенит» удержал лидерство

«Зенит» неудачно начал год: вылет из Кубка России дома от «Арсенала», поражения от «Рубина» в гостях в матче, где по моментам питерцы были лучше, да еще и не забили пенальти на последних секундах. Но в важнейшем матче с ЦСКА «Зенит» взял три очка и упрочил свои позиции в таблице: у питерцев — 48 очков. Кажется, догнать их сможет только «Спартак», отстающий на четыре очка.

На фоне разговоров об отставке и неудачных результатах с нереализованным пенальти Дзюбой «Зенит» все-таки удержал лидерство и по-прежнему главный претендент на чемпионство.

— У «Зенита» на сегодняшний день самый сбалансированный состав по сравнению со всеми остальными клубами РПЛ, — сказал «Известиям» бывший тренер молодежной сборной России, экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Команда по праву занимает первое место. Да, все могут отобрать очки у любого соперника, если не брать в расчет «Тамбов», который не имеет уже никаких задач. Но, как мне кажется, «Зенит» свое преимущество уже не растеряет и в очередной раз станет чемпионом.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зениту» не так просто будет удержать свое преимущество.

— У «Зенита» огромный потенциал — и кадровый, и организационный, — отметил в беседе с «Известиями» Борис Игнатьев. — Но им никто не даст выиграть первое место просто так. Впереди у них игры с «Сочи», «Краснодаром», «Локомотивом», «Уфой», которая борется за выживание, так что очки еще можно потерять несколько раз.

Команда
Спартак

Яркий «Спартак» с Промесом

«Спартак» после перерыва тоже проиграл «Рубину» и совершенно по делу: казанцы удержали Квинси Промеса и вскрыли все проблемы красно-белых в обороне. Но затем «Спартак» встрепенулся: 13 забитых голов в трех матчах и три победы.

Хедлайнер этой команды — Квинси Промес, который красиво забивает, ассистирует партнерам и снова играет, как главная звезда чемпионата. У голландца два гола и одна голевая передача в четырех играх. При этом солидно выглядят Александр Соболев (пять мячей в этом году) и Йордан Ларссон (четыре гола), а по качеству игры в атаке команда Тедеско сегодня чуть ли не лучшая в РПЛ. На таком кураже красно-белые вполне могут догнать «Зенит», если сохранят темп.

— Возвращение Промеса, конечно, положительно сказалось на игре команды, — полагает Дмитрий Хомуха. — Он сразу вернулся в статусе лидера «Спартака». Это говорит о классе футболиста. Считаю, что это хороший трансфер. Сложно сказать, окупится ли он, но все возможно, если красно-белые получат прямую путевку в Лигу чемпионов.

Команда
Динамо

Молодое и яркое «Динамо»

Еще одно сильное впечатление весны — новое «Динамо». У москвичей девять очков в четырех матчах, отставание лишь в одно очко от Лиги Европы и очень привлекательная игра.

«Динамо» разобралось со «Спартаком» в 1/8 Кубка России, уступило ему в чемпионате, но выиграло три других матча. И делают результат не купленные легионеры, а свои воспитанники: Арсен Захарян и Константин Тюкавин — главные молодые звезды лиги прямо сейчас. На пару они организовали семь голов команды в весенних матчах. Тюкавина пока игнорируют в молодежной сборной, а Захарян в конце марта уже точно поедет на молодежный Евро в Венгрию и Словению.

— Молодежь у «Динамо» хороша, — уверен Борис Игнатьев. — Отлично выстроена игра команды, особенно с точки зрения понимания задач. У них нет проблем: все четко знают план на игру, понимают, как максимально эффективно перейти из обороны в атаку. Еще у них есть определенная свежесть. Молодые ребята, им так хочется играть, и они ответственны за игру. «Динамо» — это знаковый пример того, как тренер доверил игру юниорам, которые растут на глазах и соответствуют задачам клуба. Преклоняю голову перед Сандро Шварцем!

Команда
Краснодар

Провал «Краснодара»

В последнем туре чемпионата молодежь «Динамо» как раз разобралась с «Краснодаром», который в этом году обыгрывал только проблемный «Тамбов». У команды Мурада Мусаева пять поражений после паузы, включая плей-офф Лиги Европы.

В чемпионате все совсем печально: лишь четыре очка в четырех матчах, девятое место в таблице и отставание в шесть очков от еврокубковой зоны. При этом в клубе продолжают доверять Мусаеву, несмотря на все сложности и серию неудач. Но так плохо «Краснодар» не выглядел давно.

— Понятно, что у «Краснодара» много травмированных, но история, что команда проваливает концовку сезона, повторяется из года в год, — напомнил Дмитрий Хомуха. — Это уже похоже на тенденцию.

Команда
ЦСКА

ЦСКА вылетел из гонки

В ЦСКА очевидный кризис и лишь одна победа в четырех матчах после рестарта. Команда Виктора Гончаренко в важнейшем матче с турнирной точки зрения дома проиграла «Зениту» (2:3) и, вероятно, упустила шансы и титул. Разрыв в восемь очков за семь туров до конца можно отыграть лишь теоретически, но фактически это вряд ли возможно.

ЦСКА — на 12-м месте в РПЛ по набранным очкам весной, на девятом месте — по забитым мячам. Да, у армейцев остаются шансы на Кубок России, но в РПЛ Гончаренко пятый год подряд далек от золота. У него летом истекает контракт, и не исключено, что это последний сезон для специалиста в качестве тренера армейцев. В СМИ уже обсуждается информация о назначении экс-игрока ЦСКА Олича.

— Евгений Гинер — один из умнейших людей в нашем футболе, он всегда принимал самые мудрые решения, — продолжил Борис Игнатьев. — Нужно убрать Гончаренко — уберет. У клуба проблем много, в том числе и их молодежь, которая застопорилась в своем росте, да и недостаток качественных футболистов в обороне и опорной зоне сказывается.

Команда
Рубин

Новый «Рубин» Слуцкого

«Рубин» — едва ли не самая интересная команда весны. Казанцы обыграли «Спартак», «Зенит» и «Уфу», оступившись только в недавнем матче с «Химками». При этом ярко выглядит не только Хвича Кварацхелия, Слуцкий раскрыл и новых лидеров. Денис Макаров, Илья Самошников, Джордже Деспотович, Юрий Дюпин — у казанской команды, как выяснилось, много игроков, способных делать результат. Самошников и Дюпин впервые получили вызов в сборную России и совершенно по делу.

В «Рубине» всерьез нацелились на еврокубки: гендиректор клуба Рустем Сайманов даже заявил о Лиге чемпионов и посоветовал лидерам РПЛ не расслабляться. Мало верится, что после поражения от «Химок» «Рубин» догонит «Спартак», но до зоны Лиги Европы всего три очка.

«Рубин» неплохо стартовал после рестарта РПЛ, но, к сожалению, стабильность вряд ли позволит им оказаться в зоне еврокубков в этом сезоне. Но в целом перспективы у команды очень хорошие.
Дмитрий Хомуха

Заслуги Леонида Слуцкого оценил и Борис Игнатьев.

— Слуцкого стоит похвалить за его умение подобрать игроков под свое видение, задать направление игры, которая сегодня одна из самых привлекательных во всей лиге, — отметил эксперт. — Это определенно тренерский талант. Думаю, в следующем году казанцы будут бороться за медали.

Команда
Уфа

Газизов вернулся спасать «Уфу»

«Уфа» — худшая команда весны, если не считать «Тамбова». У команды Рашида Рахимова всего одно набранное очко в четырех матчах и лишь один забитый гол.

Шамиль Газизов накануне снова стал генеральным директором клуба, вернувшись после ухода из «Спартака» спасать бывшую команду. «Уфа» на предпоследнем месте с 14 очками — в трех очках от зоны «стыков» и в 12 очках от спасительного 12-го места.

А по календарю у уфимцев ожидаются матчи с «Локомотивом», «Спартаком», «Сочи», ЦСКА и «Зенитом». «Уфа», как никогда, за последние семь лет в РПЛ близка к вылету в ФНЛ.

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