Пять клубов премьер-лиги подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола

Такое решение было принято исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России.

«Развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений нашей работы, — говорится в заявлении ЦСКА. — Клубы подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола, а также в области подготовки тренеров, развития материально-технической базы, привлечения инвестиций в детско-юношеский футбол, антидопингового и научно-методического обеспечения академий».

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