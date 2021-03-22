Пять клубов премьер-лиги подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола
ТАСС, 22 марта. Московские клубы Тинькофф — Российской
ТАСС, 22 марта. Московские клубы Тинькофф — Российской
Такое решение было принято исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России.
«Развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений нашей работы, — говорится в заявлении ЦСКА. — Клубы подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере
В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов.