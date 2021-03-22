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11:07 (мск), источник: ТАСС

Пять клубов премьер-лиги подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола

ТАСС, 22 марта. Московские клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», а также «Краснодар» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных академий и их воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Такое решение было принято исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России.

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«Развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений нашей работы, — говорится в заявлении ЦСКА. — Клубы подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола, а также в области подготовки тренеров, развития материально-технической базы, привлечения инвестиций в детско-юношеский футбол, антидопингового и научно-методического обеспечения академий».

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В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов.

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