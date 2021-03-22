Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА
Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА.
Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА.
Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Завтра, 23 марта, он будет представлен команде в качестве главного тренера.
Олич до последнего времени входил в штаб сборной Хорватии. Во главе «армейцев» он сменит Виктора Гончаренко. О том, что Олич и ЦСКА договорились о назначении, «Чемпионат» сообщал 20 марта.
ЦСКА, набрав 40 очков в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской
В последнем матче ЦСКА на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 2:3.