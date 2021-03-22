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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА

Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Завтра, 23 марта, он будет представлен команде в качестве главного тренера.

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ЦСКА

Олич до последнего времени входил в штаб сборной Хорватии. Во главе «армейцев» он сменит Виктора Гончаренко. О том, что Олич и ЦСКА договорились о назначении, «Чемпионат» сообщал 20 марта.

ЦСКА, набрав 40 очков в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Сочи» и «Локомотиву». От зоны Лиги чемпионов, которую замыкает «Спартак», «армейцев» отделяют 4 очка. Лидирует в первенстве действующий чемпион «Зенит» (48).

В последнем матче ЦСКА на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 2:3.

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