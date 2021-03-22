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14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА.

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«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество. Спасибо за всё, Михалыч!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России (2018), дважды становился серебряными призерами чемпионата России и дошёл до стадии ¼ финала Лиги Европы сезона-2017/2018. В том же году армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.

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