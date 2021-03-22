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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лучший период в карьере»: Гончаренко попрощался с ЦСКА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его работа в армейском футбольном клубе стала лучшим периодом в тренерской карьере на данный момент.

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ЦСКА в понедельник объявил об уходе 43-летнего белорусского специалиста, который возглавлял команду с декабря 2016 года.

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«Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце», — сказал Гончаренко, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

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«Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам. Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым», — добавил он.

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