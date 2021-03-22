Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

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Отвечая на вопрос болельщика в прямом эфире на странице его супруги в Instagram о том, вернется ли он в «Спартак», Карпин заявил: «В “Ростове” себя чувствую великолепно». «Смог бы прийти в будущем в “Локомотив”? Без понятия, пока мысли только о “Ростове”, это надолго», — отметил Карпин.

Говоря о том, хотел бы он поработать в Европе, Карпин заявил: «Смотря где».

Команда Ростов

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 23 туров, «Спартак» идет вторым. Ранее «Спартак» объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Доменико Тедеско по окончании сезона.

На прошлой неделе стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что подозреваемым является в том числе форвард «Ростова» Владимир Обухов.

«По Обухову пока больше вопрос не ко мне, но к клубу, федерации, которая должна прислать данные, пока без информации», — отметил Карпин.