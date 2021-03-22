Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не думает о том, чтобы вернуться в московский «Спартак».
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не думает о том, чтобы вернуться в московский «Спартак».
Отвечая на вопрос болельщика в прямом эфире на странице его супруги в Instagram о том, вернется ли он в «Спартак», Карпин заявил: «В “Ростове” себя чувствую великолепно». «Смог бы прийти в будущем в “Локомотив”? Без понятия, пока мысли только о “Ростове”, это надолго», — отметил Карпин.
Говоря о том, хотел бы он поработать в Европе, Карпин заявил: «Смотря где».
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 23 туров, «Спартак» идет вторым. Ранее «Спартак» объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Доменико Тедеско по окончании сезона.
На прошлой неделе стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Ранее ряд
«По Обухову пока больше вопрос не ко мне, но к клубу, федерации, которая должна прислать данные, пока без информации», — отметил Карпин.
Карпин также рассказал, что знаком с бывшим нападающим «Порту», мадридского «Атлетико» и «Монако» Фалькао.