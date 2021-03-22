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16:17 (мск), источник: Газета.Ру

«Спасибо за все, Михалыч»: ЦСКА уволил Гончаренко

Московский ЦСКА объявил об отставке главного тренера. Виктор Гончаренко покинул пост, который занимал с конца 2016 года. По информации СМИ, Ивица Олич, который станет следующим наставником армейцев, уже подписал контракт с клубом.

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22 марта наконец случилось официальное объявление об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Официально: Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество. Спасибо за все, Михалыч!» — написали в официальном Twitter-аккаунте клуба.

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Ничего сенсационного не произошло. О том, что 43-летний наставник будет уволен, сообщили многие СМИ, ссылаясь на источники в клубе, сразу после поражения красно-синих от «Зенита» (2:3) в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который являлся ключевым для армейцев.

Команда
ЦСКА

Вскоре появилась и информация о том, что на место Гончаренко будет назначен хорват Ивица Олич, который на протяжении трех лет выступал за ЦСКА на позиции нападающего в 2000-е годы и сохранил любовь к клубу.

Олич не раз заявлял, что хотел бы вернуться в ЦСКА в качестве главного тренера в будущем, и теперь его мечта, похоже, сбылась: «Чемпионат» сообщил, что хорват уже подписал соглашение с армейцами.

Что до Гончаренко, то он впервые пришел в ЦСКА в сентябре 2015 года в качестве ассистента Леонида Слуцкого. Случилось это после скандальной отставки белоруса из екатеринбургского «Урала».

Официальной причиной «шмели» в своем пресс-релизе назвали расхождение во взглядах на дальнейшее развитие клуба, хотя в кулуарах и СМИ говорилось о неприятии специалистом необходимости специально уступить грозненскому «Ахмату» (тогда «Тереку») в игре седьмого тура чемпионата.

В качестве помощника Слуцкого Гончаренко закончил сезон-2015/16 с золотой медалью чемпионата России, после чего ушел на пост главного тренера «Уфы», желая продолжить самостоятельную работу.

В Башкортостане получалось очень неплохо: клуб с ограниченными финансовыми возможностями и не самым мощным составом смог закрепиться в середине турнирной таблицы и добраться до четвертьфинала Кубка страны.

Уже в декабре тренер покинул «Уфу», чтобы сменить решившего отправиться на работу за рубеж Слуцкого у руля ЦСКА, где белоруса уже знали и ценили.

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С Гончаренко во главе до конца чемпионата красно-синие уступили лишь раз — московскому «Спартаку», после которого и заняли второе место в таблице, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов.

Следующий сезон стал для Гончаренко, пожалуй, лучшим в клубе. Армейцы снова заняли второе место в РПЛ, которое давало уже прямую путевку в Лигу чемпионов. Что до выступления в еврокубках, то команда смогла пройти два раунда квалификации и пробиться в группу ЛЧ, где сражалась за выход в плей-офф.

В итоге ЦСКА отправился с третьего места в Лигу Европы, а там в 1/16 финала прошел сербскую «Црвену Звезду», в 1/8 разобрался с французским «Лионом», а в четвертьфинале выдал яркие поединки с английским «Арсеналом» из Лондона, хоть и уступил в противостоянии.

Дальше армейцев покинул ряд ведущих игроков, включая проданного в «Монако» Александра Головина, а адекватных замен приобретено не было. Клуб жил в рамках ограниченного бюджета, и в этих условиях Гончаренко старался развивать молодежь и выжимать максимальные результаты.

Два сезона подряд команда становилась четвертой в РПЛ. В Лиге чемпионов были две яркие победы над мадридским «Реалом», но итоговое четвертое место в группе, а в Лиге Европы армейцы дважды подряд проваливались, также финишируя на последнем месте в своих квартетах, причем за две кампании выиграв только однажды.
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Летом прошлого года после фиаско со счетом 0:4 от «Зенита» Гончаренко совершил демарш и сразу после поражения улетел в Минск, бросив команду, но позже отошел и получил еще один шанс от руководства продолжить работу.

На старте сезона-2020/21 армейцы смотрелись очень неплохо, но зимой на фоне еврокубкового провала выдали неудачную серию, и снова встал вопрос об отставке. Как сейчас сообщают различные СМИ, в тот момент председатель совета директоров клуба Максим Орешкин послушал многолетнего президента Евгения Гинера и сохранил за Гончаренко пост, хотя уже тогда хотел пригласить Олича.

Однако весенние неудачи команды (одна победа при трех поражениях в четырех играх РПЛ) вынесли белорусскому специалисту окончательный приговор. Дальше ЦСКА пойдет без него.

Александр Седов

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