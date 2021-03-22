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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб российской премьер-лиги расторг контракт с футболистом сборной Казахстана

ФК «Ротор» расторг контракт с защитником сборной Казахстана Юрием Логвиненко. Об этом сообщается на сайте волгоградского клуба.

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«Контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон без дополнительных выплат. Состояние здоровья не позволяет Юрию полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании», — говорится в заявлении «Ротора».

По словам Логвиненко, он выступил инициатором такого решения.

«Я сам попросил о расторжении контракта и хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли мне навстречу. Мне было приятно работать в такой команде и я хочу пожелать “Ротору” удачи, побед и выполнения поставленной задачи!» — прокомментировал футболист.

Напомним, Логвиненко перешел в «Ротор» в межсезонье, но так и не дебютировал за клуб из-за травмы. 32-летний защитник является воспитанником «Актобе». Последней его командой была «Астана», в составе которой он провел 98 игр и отметился 11 голами.

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