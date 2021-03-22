Клуб российской премьер-лиги расторг контракт с футболистом сборной Казахстана

«Контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон без дополнительных выплат. Состояние здоровья не позволяет Юрию полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании», — говорится в заявлении «Ротора».

По словам Логвиненко, он выступил инициатором такого решения.

«Я сам попросил о расторжении контракта и хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли мне навстречу. Мне было приятно работать в такой команде и я хочу пожелать “Ротору” удачи, побед и выполнения поставленной задачи!» — прокомментировал футболист.