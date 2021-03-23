Соболев: Футболисты «Спартака» хотят, чтобы Тедеско остался на посту главного тренера

В декабре Тедеско заявил, что покинет клуб по окончании сезона. Владелец «Спартака» Леонид Федун позднее подтвердил, что немецкий специалист принял окончательное решение.
«Ему все постоянно говорят: “Оставайтесь!” Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим, Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался», — заявил Соболев.
Нападающий также рассказал, зачем Тедеско объявил команде о своем уходе за полгода до окончания контракта. «Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность, еще — за хорошие тренировки, за эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас, это и на бровке видно — заведенный, прыгает, кричит», — отметил Соболев.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 44 очка после 23 туров.
Соболеву 24 года, он выступает за «Спартак» с февраля 2020 года. Вторую часть сезона-2019/20 россиянин проводил в московском клубе на правах аренды из самарских «Крыльев Советов», в мае красно-белые подписали с нападающим полноценный контракт. В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей за красно-белых, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.