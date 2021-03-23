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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.

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К работе хорватский специалист приступит уже сегодня, 23 марта. Его представят команде, и он проведет свою первую тренировку. «Добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении «армейцев».

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Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

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