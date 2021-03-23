ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

К работе хорватский специалист приступит уже сегодня, 23 марта. Его представят команде, и он проведет свою первую тренировку. «Добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении «армейцев».

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).