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13:41 (мск), источник: ТАСС

Гинер прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

ТАСС, 23 марта. Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА поможет команде исправить турнирную ситуацию в чемпионате России и продолжить развитие. Такое мнение высказал президент ЦСКА Евгений Гинер, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Во вторник ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера. Детали контракта с 41-летним хорватом не разглашаются. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах.

«Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб, — сказал Гинер. — Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку».

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«Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи», — добавил Гинер.

Также президент московского клуба прокомментировал решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко. «Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу, — отметил Гинер. — Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА. За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские «Марсонию», «Загреб», «Динамо» (Загреб), германские «Герту», «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». С 2017 года является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

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