Гончаренко, Олич — без разницы! У ЦСКА системный кризис кадров

По-хорошему, Виктора Михайловича должны были рассчитать еще по ходу прошлого сезона. Тогда, в июне, после домашнего матча против того же «Зенита», который закончился поражением со счетом 0:4, у главного тренера случился нервный срыв. Он самовольно покинул расположение команды и отправился бороться с душевным недугом в родную Белоруссию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В марте 2021-го история повторилась. С той лишь разницей, что после очередного поражения от «Зенита», которое, скорее всего, стало для ЦСКА фатальным в плане чемпионских амбиций, Гончаренко не пришлось никуда убегать. А руководители ЦСКА, видимо вконец уставшие жить в постоянном ожидании стабильности, после тяжелого девятимесячного вынашивания наконец-то разродились решением о прекращении сотрудничества с тренером.

Команда ЦСКА

Бег по кругу

Однако Гончаренко настолько приучил нас всех к своей непотопляемости, что в новость о его уходе из ЦСКА до последнего мало кто верил. Один мой товарищ, который всю жизнь болеет за армейский клуб, год назад вообще предположил, что Виктор Михайлович, видимо, спас жизнь кому-то из руководителей ЦСКА, поэтому и работает себе спокойно, несмотря на отсутствие результатов и хоть какого-то подобия выстроенной игры.

И все-таки почему решение о расставании принимается именно сейчас, а не в декабре или июне? Мне представляется, что связано это с тем, что руководители ЦСКА искренне верили в несуществующий тренерский гений Гончаренко (в который до сих пор, видимо, продолжает верить Сергей Галицкий). До недавнего времени боссы клуба жалели Виктора Михайловича и параллельно успокаивали себя, что вот сейчас мы купим тренеру новых игроков, он разбавит ими имеющийся талантливый молодняк и дело пойдет.

Более того, перед зимней паузой, в угоду Гончаренко, волевым решением тренерский штаб покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Казалось бы — ну нет у Виктора Михайловича больше никаких преград для творчества. Он получил боеспособный состав, право единоначалия в коллективе и… Никаких сдвигов к лучшему в игре и результатах ЦСКА не случилось.

В большинстве случаев, когда у команды нет результата, на выход просят главного тренера. При этом игроки и, что самое главное — люди, которые принимают в клубе основные решения, остаются. Первые, как и раньше, будут играть, а вот от действий вторых целиком и полностью зависит, каким курсом и под командованием какого капитана поплывет корабль.

При этом широкой общественности по-прежнему так до конца и не ясно, кто в нынешнем ЦСКА принимает окончательные кадровые решения. Евгений Гинер, чьим ставленником и считается Виктор Гончаренко? Или же все назначения и увольнения определяет и курирует лично председатель совета директоров Максим Орешкин? Ответ на этот вопрос кроется в новом главном тренере команды. Россиянин или иностранец? Родной, отечественный специалист, на все согласный и как правило не задающий лишних вопросов, или тренер-варяг, который тут же скажет, что ему нужны новые игроки?

Специалист из-за рубежа — это точно не история Евгения Ленноровича, который в свое время вдоволь намучился и с Артуром Жорже, и с Зико, и с Хуанде Рамосом. А Ивица Олич… Можно практически со стопроцентной уверенностью говорить, что это не решение Гинера. Ведь он уже неоднократно говорил, что не собирается жить прошлым.

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Презумпция невиновности

Трудно не согласиться с Валерием Газзаевым, который после поражения армейцев от «Зенита» заявил, что только четыре футболиста нынешнего ЦСКА соответствуют чемпионским амбициям. Как же так? Ведь работал Гончаренко с молодыми, все болельщики ждали, что вот-вот придет время, когда мальчишки вырастут и будут давать соперникам жару! Ха, наполеоновским планам не суждено было сбыться — либо воспитатель никудышный, либо воспитуемые оказались не готовы к штурму футбольных вершин.

Понятно, что вина тренера во всей этой истории определяющая, вот только ответственность за отсутствие результата с ним должны разделить и руководители, которые в свое время сделали ставку на будущее. Молодые повзрослели и всем стало понятно, что они оказались не в состоянии выдерживать конкуренцию с соперниками даже на уровне РПЛ. В такой ситуации их бы, по хорошему, взять и заменить на условных семнадцатилетних, как это сейчас происходит в «Динамо». Обеспечить футболистам естественную среду обитания — кто сильнее, тот и играет. Но проблема в том, что нынешним игрокам армейской основы изначально дали такие контракты и по сроку и по деньгам, что держать их на скамейке нет никакой возможности. Потому что в этом случае их не увидят в деле потенциальные покупатели и получается замкнутый круг.

Нынешние игроки, достигшие своего потолка в развитии, и сами не играют лучше, чем могут сейчас, и другим не дают. Но при этом на поле при любом раскладе выходить будут так называемые старшие, потому что нынешняя система функционирования клуба заточена на желанную продажу этих самых игроков, которые были приглашены в команду после того, как с футболом массово закончили Игнашевич, Березуцкие и Ко.

Ведь получилось же удачно пристроить Александра Головина? Глядишь, еще пару-тройку раз прокатит. Вот только время идет, а об интересе к армейским игрокам, которые уже несколько сезонов играют в основе клуба, со стороны иностранных команд после истории с Чаловым что-то не слышно.

Виктор Гончаренко покинул ЦСКА. | Источник: РИА "Новости"

Плюс к этому еще и некогда легендарная селекция ЦСКА выдает сбой за сбоем. На протяжении всего срока работы Гончаренко в Москве многие специалисты и болельщики регулярно обвиняли и обвиняют руководство в том, что состав армейцев недополучает подпиток извне. Молодые игроки постоянно оставались как бы без серьезной конкуренции, которая и является определяющей при достижении высоких результатов. Кстати, именно таким положением дел в ЦСКА долго оправдывали неудачи команды при Гончаренко, однако в этом отношении все изменилось прошлым летом, когда сразу целая группа новичков оказалась в распоряжении Виктора Михайловича. Вот только, к большому сожалению для поклонников ЦСКА, уже сейчас можно смело констатировать, что количество новых игроков никак не сказалось на повышении качества игры.

Но это, видимо, больше уже не является заботой Виктора Михайловича. Возможно, тренер, наконец-то освободившийся от армейских оков, обретет свое истинное счастье. Может быть, это случится в Уфе, где Шамиль Газизов вновь вошел в руководство одноименного клуба, в котором они уже работали вместе с Гончаренко до ухода тренера в ЦСКА.

Поговаривают, что и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий давно уже держит наготове контракт для Гончаренко. Такого поворота в карьере Виктора Михайловича пока даже невозможно себе представить. Однако, зная Галицкого как человека последовательного, можно выстроить логическую цепочку: после удачной работы с «быками» Олега Кононова хозяин «Краснодара» может вновь доверить команду специалисту из Белоруссии.

Что из всего этого получится, узнаем совсем скоро, так как абсолютно точно понятно, что в наших реалиях надолго без работы тренер Гончаренко не останется.