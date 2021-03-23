Российский футболист заявил о покупке Porsche у Кокорина за 8 миллионов рублей

Соболев вспомнил, что, накопив денег пару лет назад, он захотел приобрести дорогой автомобиль. «Тем более Саша сделал очень хорошую скидку, и взял я ее в рассрочку. Не жалею, что купил: классная машина. Об этом мечтают все мужики», — заявил он. 24-летний форвард добавил, что сегодня машина ему надоела, и он собирается продать ее.

В сентябре прошлого года стало известно, что Кокорин купил автомобиль «Ока» ради красивых номеров и поставил их на свой Rolls-Royce. Футболист приобрел российский автомобиль 2003 года выпуска со знаками О009РР, совпадавшими с его номером в «Спартаке».

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