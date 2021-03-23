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17:08 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко пожелал удачи новому главному тренеру ЦСКА Оличу

ТАСС, 23 марта. Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко приехал на тренировку команды и пожелал удачи своему преемнику Ивице Оличу. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

Гончаренко и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию сторон 22 марта. Во вторник клуб объявил о назначении главным тренером хорвата Ивицы Олича.

Гончаренко 43 года, он возглавлял армейский клуб с декабря 2016 года. Под руководством Гончаренко армейцы завоевали Суперкубок России — 2018, дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2016/17, 2017/18) и дошли до стадии ¼ финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА.

За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские «Марсонию», «Загреб», «Динамо» (Загреб), германские «Герту», «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». С 2017 года он является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 4 апреля в гостях против «Тамбова».

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