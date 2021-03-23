Олич рассказал, какие цели стоят перед ЦСКА на этот сезон

«Я первый раз на этом стадионе, очень красиво! Рад, что его построили. Когда я играл за ЦСКА, своей арены не было, — приводит слова хорвата сайт московского клуба. — Теперь есть свой дом, и я с нетерпением жду первой игры здесь. Это будет эмоциональный момент для меня.

Команда ЦСКА

Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы.

Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать.