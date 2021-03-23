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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олич рассказал, какие цели стоят перед ЦСКА на этот сезон

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от стадиона команды, а также рассказал, как проходили переговоры с руководством клуба.

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«Я первый раз на этом стадионе, очень красиво! Рад, что его построили. Когда я играл за ЦСКА, своей арены не было, — приводит слова хорвата сайт московского клуба. — Теперь есть свой дом, и я с нетерпением жду первой игры здесь. Это будет эмоциональный момент для меня.

Команда
ЦСКА

Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы.

Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать.

41-летний Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.

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