Черчесов рассказал, что хотел пригласить Модрича в московский «Спартак»

«В свое время я привел в “Спартак” Стипе Плетикосу, хотел еще и молодого Модрича. Но, к сожалению, это не удалось, его карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает выступать за сильнейший европейский клуб», — сказал Черчесов.

С июня 2006 по июнь 2007 года Черчесов работал в «Спартаке» спортивным директором, а с 2007-го по 2008-й тренировал команду. Тогда Модрич выступал за загребское «Динамо», на данный момент он представляет мадридский «Реал», в составе которого дважды стал чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч» и стал серебряным призером чемпионата мира, который прошел в России. В четвертьфинале хорваты в серии пенальти (основное время и овертайм закончились со счетом 2:2) обыграли россиян, которых возглавлял Черчесов.