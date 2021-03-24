В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА
Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил, что клуб планирует приобрести трансфер форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил, что клуб планирует приобрести трансфер форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
22-летний аргентинский футболист перешел в «Беневенто» на правах аренды в январе этого года. В 5 матчах за итальянский клуб Гайч забил два гола, из которых один в ворота «Ювентуса».
«Мы хотим воспользоваться опцией о покупке Гайча. В контракте есть пункт, по которому мы можем продлить аренду еще на год и также приобрести игрока у ЦСКА за €11 млн», — приводит слова Фоджи в твиттере инсайдер Николо Скира.