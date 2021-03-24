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12:19 (мск), источник: Sport24

В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил, что клуб планирует приобрести трансфер форварда ЦСКА Адольфо Гайча.

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Источник: РИА "Новости"

22-летний аргентинский футболист перешел в «Беневенто» на правах аренды в январе этого года. В 5 матчах за итальянский клуб Гайч забил два гола, из которых один в ворота «Ювентуса».

«Мы хотим воспользоваться опцией о покупке Гайча. В контракте есть пункт, по которому мы можем продлить аренду еще на год и также приобрести игрока у ЦСКА за €11 млн», — приводит слова Фоджи в твиттере инсайдер Николо Скира.

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