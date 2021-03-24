В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА

22-летний аргентинский футболист перешел в «Беневенто» на правах аренды в январе этого года. В 5 матчах за итальянский клуб Гайч забил два гола, из которых один в ворота «Ювентуса».

«Мы хотим воспользоваться опцией о покупке Гайча. В контракте есть пункт, по которому мы можем продлить аренду еще на год и также приобрести игрока у ЦСКА за €11 млн», — приводит слова Фоджи в твиттере инсайдер Николо Скира.