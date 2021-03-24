РФС: Есть информация о возможных манипуляциях игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двух игроков «Тамбова» заподозрили в ставках после матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5). Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова подтвердила, что двух футболистов команды вызвали в РФС для дачи объяснений.