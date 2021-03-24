РФС: Есть информация о возможных манипуляциях игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о начале проверки по поводу возможной манипуляции игроками Тамбова ходом матчей команды.
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о начале проверки по поводу возможной манипуляции игроками Тамбова ходом матчей команды.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двух игроков «Тамбова» заподозрили в ставках после матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5). Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова подтвердила, что двух футболистов команды вызвали в РФС для дачи объяснений.
«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК “Тамбов” по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», — отмечается в сообщении службы коммуникаций РФС.
По неофициальным данным, двумя футболистами «Тамбова», которых РФС заподозрил в игре на ставках, являются нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман.